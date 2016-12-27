أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قبل القمة.. طلاب هندسة سوهاج يؤدون الامتحانات بتيشيرتات الأهلى والزمالك

Google+ Print
قبل القمة.. طلاب هندسة سوهاج يؤدون الامتحانات بتيشيرتات الأهلى والزمالك قبل القمة.. طلاب هندسة سوهاج يؤدون الامتحانات بتيشيرتات الأهلى والزمالك

>كتب محمد أبو النور

أرسل القارئ، غاند عدوى، الطالب فى السنة النهائية بكلية الهندسة فى جامعة سوهاج، رسالة إلى خدمة "صحافة المواطن" تضمنت عددًا من الصور لطلاب دفعته يؤدون امتحانات الكلية بتيشرتات ناديى الأهلى والزمالك قبل لقاء القمة المرتقب بعد غد الخميس.

 

 

وقال القارئ إن الطلاب التقطوا الصور أمس الاثنين، موضحًا أنه فى إحدى الصور يوجد الدكتور محمد محمود، رئيس قسم الهندسة المدنية والدكتور على عبد الله، اللذان فوجئا بمشاهدة الطلاب على هذه الهيئة ورحبوا بالتقاط الصور التذكارية معهم.

صورة أخرى للحدث

 

ويشتهر طلاب هندسة سوهاج بالتقاليع الغريبة الطريفة على هذا النحو، وفى وقت سابق شاركوا خدمة "صحافة المواطن" بأدائهم الامتحانات مرتدين ملابس ريفية بداخل حرم الكلية، فيما يعرف بتحدى المانيكان.

 

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتسآب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيسبوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365