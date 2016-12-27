أمل القبيسي تبحث التعاون البرلماني مع منغوليا

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائها في مقر المجلس بأبوظبي، انخبولد ميجومبو رئيس برلمان منغوليا والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بين المجلس والبرلمان.

وأكدت معاليها خلال اللقاء أهمية زيادة التعاون بين البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية لدعم المواقف المشتركة، مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي شكل لجنة صداقة مع برلمانات الدول الآسيوية.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في الفعاليات البرلمانية في ظل توافق التوجهات حيال مختلف القضايا.

وأشارت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال اللقاء الذي حضره كل من خلفان عبد الله بن يوخه وسعيد عمير المهيري وعفراء راشد البسطي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال الإعفاء الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي وإعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلى جانب التعاون في الخدمات الجوية بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الطرفين.

ونوهت بالدعم الذي قدمه صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 11 مليون دولار لدعم التنمية المستدامة في منغوليا.

ودعت إلى إنشاء مجلس لرجال الأعمال وتعزيز التبادل الثقافي والطلابي بين الجانبين.

قضايا وطنية

واستعرضت معالي الدكتورة أمل القبيسي الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يواكب من خلالها توجهات الدولة في طرح القضايا الوطنية فضلا عن القضايا التي تتبناها الدولة حيال مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدة حرص المجلس من خلال شعبته البرلمانية على تعزيز وتنمية العلاقات مع مختلف برلمانات العالم لما للمؤسسات البرلمانية من دور مهم في تعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب.

وأكدت على موقف الإمارات الرافض للممارسات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية التي تسيئ للإسلام والمسلمين ولا تمت للإسلام بصلة، لافتة إلى أن هناك دولاً في المنطقة تشعل وتذكي الطائفية وتدعمها ولا تود العيش بسلام حتى مع جيرانها .

من جهته، أكد انخبولد ميجومبو حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات في جميع القطاعات، مشيداً بما تشهده علاقات البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وثمن دور المجلس الوطني الاتحادي على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيداً برؤية حكومة دولة الإمارات باستشراف المستقبل والوزارات الجديدة التي تضمها الحكومة.