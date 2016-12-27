راشد المعلا:«عام الخير» رسالة إماراتية للعالم محورها الإنسان

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عام الخير يأتي استمراراً لنهج العطاء، الذي تأسست عليه الإمارات على يد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تأصلت على يده أعمال الخير والعطاء في شعب الإمارات.

وأشاد سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتفعيل مبادرات وفعاليات عام الخير، وترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية، تعزيزاً لأطر تماسك وتكافل المجتمع.

وقال سمو ولي عهد أم القيوين، إن هذه المبادرة الوطنية المتجددة في الدعوة إلى الخير تأتي تعزيزاً لجذور الخير الثابتة في أرض الإمارات ونفوس أبنائها، وتأكيداً للرؤية الرشيدة لقادة الوطن وأهدافهم الإنسانية الجليلة ومبادئهم الرحيمة بالإنسان والأوطان.

وأشار إلى أن مبادرة عام الخير ليست غريبة على مجتمع جعل من الخير جسراً للتواصل الحضاري مع جميع شعوب العالم، مؤكداً أن الإمارات قدمت أروع نماذج البذل والعطاء، ولا تزال تمنح كل خير ووفاء وتوجه قوافل الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها دون النظر للون أو جنس أو عقيدة.