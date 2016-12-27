محمد بن راشد: التنسيق العربي الجاد يحمي مصالح شعوبنا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني الذي سلم رسالة خطية إلى سموه موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتضمن دعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى سموه للمشاركة في أعمال القمة العربية الدورية لقادة وزعماء الدول العربية التي تستضيفها عمان أواخر شهر مارس المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق ضرورة التنسيق العربي الجاد والتعاون بين دولنا العربية من أجل حماية مصالح شعوبنا، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا التي تشكل قاعدة لبناء مستقبل واعد للشباب العربي من خلال توفير فرص العمل وتحفيزهم على الابتكار والإبداع وتعزيز روح الانتماء الوطني والقومي في أوساط الأجيال العربية المتعاقبة.

التصدي للإرهاب

وأشاد سموه بجهود الأردن ملكاً وحكومة وشعباً الرامية إلى التصدي للإرهاب بكل الوسائل وتعاونها البناء مع العديد من الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف الذي يحمي أراضيها وشعبها وسيادتها، مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها لها من أجل القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية الآمنة.

ونقل الوزير الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والسعادة ولشعبنا مزيداً من التقدم والرخاء.

علاقات أخوية

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزير الأردني أطراف الحديث حول العلاقات الأخوية المميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تطوير هذه العلاقات التي تخدم التضامن العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها ودولها وخدمة السلام العالمي.

وحضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضره جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، والدكتور سائد الردايدة القنصل العام الأردني في دبي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية.