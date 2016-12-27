حبس مديرى الإدارة الهندسية ومهندس تنظيم حى غرب شبرا الخيمة بتهمة التربح

القليوبية – محمد قاسم

أمر هلالى محمد هلالى مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بسكرتارية أحمد السيد، بحبس مديرى الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى، ومهندس التنظيم بحى غرب شبرا الخيمة، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التربح والتزوير واستغلال النفوذ.

وكانت مباحث الأموال العامة بالقليوبية تلقت بلاغا عن قيام المتهمين كل من "س.ل" مدير إدارة التخطيط العمرانى بالحى و"م.ح" مدير الإدارة الهندسية بالحى و"س.ع" مهندس التنظيم بحى غرب شبرا الخيمة، بمساعدة المتهم الأول فى بناء 3 طوابق مخالفة بعقار اشتراه منذ فترة وتحريرهما محضر مخالفة بناء لتلك الطوابق المخالفة ضد مالك العقار، الذى باعه له رغم وفاته وصدر ضده حكم غيابى بالسجن سنة وبعد وفاته حرره محضرين آخرين ضد ابنه القاصر.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم الأول مدير التخطيط العمرانى اشترى عقارا مساحته 74 مترا ومكون من طابق واحد وقام بهدمه وقام بالحصول على تصريح بناء بـ 5 طوابق فقط، وعندما قام ببناء 3 طوابق أخرى مخالفة ساعده المتهمين الثانى والثالث باستغلال نفوذهم بتحرير محاضر ضد بائع العقار المتوفى، ويدعى "س س ن" وابنه القاصر "ش س"، مما تسبب فى إصدار أحكام قضائية بالسجن سنة حبس.

وتحرر محضر بالواقعة 6509 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم، فأصدرت النيابة قرارها السابق ووجهت للمتهمين تهمة التربح والتزوير واستغلال النفوذ برئاسة المستشار أحمد بركات رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.