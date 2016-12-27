«مدني دبي» يفتتح مركزي إطفاء جديدين نهاية 2017

كشف العميد أحمد عبيد الصايغ مساعد المدير العام لشؤون الحماية والوقاية في الدفاع المدني في دبي، عن افتتاح مركزين جديدين في المنطقة الحرة لجبل علي ومنطقة الورقاء في نهاية العام 2017 وفقاً للميزانية الجديدة.

مؤكداً أنه حرصاً على مواكبة التطور العمراني المتسارع في دبي تتم إعادة رسم خريطة المراكز وإضافة الجديد حسب الاحتياج، والذي يعمل على تحقيق استجابة في زمن 4 دقائق على الأقل، منوهاً بأنه تم افتتاح نقطة إطفاء دائمة في «دبي باركس» نظراً لضخامة المشروع إضافة إلى نقطة مؤقتة في القرية العالمية.

ورشة عمل

وقال العميد الصايغ رئيس فرق التميز في الدفاع المدني في دبي لـ«البيان»: انه تم الانتهاء من ورشة عمل ضمت 10 فرق ناقشت ووضعت تصوراً للمواءمة بين خطط وتطبيقات وأسلوب تفكير الدفاع المدني مع متطلبات منظومة التميز الحكومي (الجيل الرابع)، المرتكزة الى التميز على اساس النتائج، والتي تترجم خطة دبي لعام 2021.

وانه في سبيل ذلك وقعت الإدارة مذكرات تفاهم واتفاقيات عدة من اهمها تجديد مذكرة التفاهم بين الدفاع المدني في دبي وجمعية ضباط الإطفاء في المملكة المتحدة، بما يستجيب للمتغيرات في تقنيات، واحتياجات، ومنهجيات مهنة الاطفاء والانقاذ.

5 ثوانٍ

وأضاف العميد الصايغ أن فرق الدفاع المدني في دبي تتبنى وتطبق معايير تفوق الكثير من نظيراتها الدولية، وذلك تأكيداً على رغبتها في تقديم مستويات أداء تليق بمكانة دبي وسمعتها كمدينة آمنة تقدم لسكانها خدمات مميزة، وانه في الوقت الحالي يبلغ الزمن المستهدف للرد على هاتف طوارئ الدفاع المدني في دبي خمس ثوان فقط.

وهو ما يقل عن المعايير العالمية التي تشير إلى أن الإجابة على هاتف الطوارئ خلال عشر ثوان لنسبة 90% من البلاغات هي الممارسة الأفضل، ويتم تحريك المركبات خلال 30 ثانية من تلقي البلاغ، وهو زمن يقل أيضاً عمّا نصت عليه لائحة الجمعية الوطنية الأميركية للوقاية من الحريق وهو أن تكون فرقة الدفاع المدني في طريقها إلى موقع الحادث خلال دقيقة واحدة.

وأشار مساعد المدير العام لشؤون الحماية والوقاية في الدفاع المدني في دبي إلى أنه يبلغ عدد مراكز الدفاع المدني المنتشرة في دبي حالياً 17 مركزاً يدعمها 1391 رجل إطفاء على درجة عالية من الكفاءة.

إضافة إلى الموارد البشرية المساندة معززين بـ 123 آلية حديثة متخصصة بمكافحة الحريق إلى جانب مركبات وآليات المساندة المتنوعة، في حين تتضمن خطة التطوير الطموحة في الإدارة العامة للدفاع المدني إنشاء مراكز جديدة في عدة مناطق تنتشر في كافة أرجاء الإمارة حتى نهاية عام 2018.

وذلك لمواكبة التوسع العمراني القوي والسريع الذي تشهده دبي، وتشمل الخطة إنشاء مراكز جديدة في مناطق: المزهر، وند الشبا، وجبل علي الصناعية، ونخلة جميرا، ومدينة دبي الصناعية، ودبي بارك، والمنطقة الحرة بجبل علي، والورقاء، وموقع معرض إكسبو 2020.

مبادرات

ولفت العميد الصايغ إلى أن «الدفاع المدني في دبي» نجح في تطبيق مجموعة من المبادرات التقنية الداعمة لاستراتيجية السلامة في دبي مثل مشروع الأنظمة الذكية للمباني المحمية إلكترونياً، والذي بدأ تطبيقه في أغسطس 2008، ولوحة السلامة الإلكترونية لجميع المباني في الإمارة، ولوحة السلامة الشخصية لشاغلي المباني المرتبطة بلوحة السلامة الإلكترونية، وبرنامج المهندس الإلكتروني الذي يقدم خدمات إلكترونية لاعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالمقاولين والمكاتب الاستشارية.

وأفاد الصايغ أنه وفقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج يحرص الدفاع المدني في دبي على نشر الوعي الهادف لتقليل مخاطر الحريق ولضمان سلامة الأرواح والممتلكات، حيث تقوم الإدارة بتنظيم البرامج التوعوية والتدريبية لمختلف شرائح المجتمع؛ إذ تجاوز عدد المستفيدين من تلك البرامج 10 آلاف شخص لكل 100 ألف نسمة في عام 2016، كما بلغ عدد متلقي برامج التوعية والتدريب الوقائي المجتمعية أكثر من 21 ألف شخص لكل 100 ألف نسمة.