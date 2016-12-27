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سعيد الغفلي:الإمارات قامت على أسس الخير والمحبة

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سعيد الغفلي:الإمارات قامت على أسس الخير والمحبة سعيد الغفلي:الإمارات قامت على أسس الخير والمحبة

أكد الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن دولة الإمارات قامت منذ أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام على أسس الخير والمحبة والسلام والبذل والعطاء لإسعاد الإنسان كفرد والبشرية جمعاء انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مهمة الإنسان الأساسية هي بعد عبادة الله تعالى، أن يعمر الأرض وينشر فيها الخير والسلام.

وقال في كلمة له بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عام الخير: إن مسيرة العطاء التي تميزت بها الإمارات شملت المحتاجين والمعوزين من أبناء الجنس البشري على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم انطلاقا من وحدة الإنسانية وترسيخا لمبادئ نبذ التمييز وحب الخير والبذل والعطاء حتى امتدت أياديها البيضاء إلى أقاصي المعمورة لتمسح دموع المعوزين وتداوي جراح المتضررين من الكوارث والحروب ولتظل أعمالها وإنجازاتها في هذا المجال شاهدا على حضارة ورقي هذه الدولة وقيادتها وشعبها وعلى نبل وكرم أهلها وحرصهم على أن يكونوا دائماً في مقدمة الساعين إلى سعادة الإنسان.

وأضاف إن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2017 في دولة الإمارات عاماً للخير هو بمثابة غراس جديد آخر في حقل العمل الإنساني الإماراتي والذي سيقطف من ثماره كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وسيمتد نفعه وينعكس على حياتهم ليضيف إليها معان جديدة وقيماً جليلة تسمو بالأخلاق وتمجد العطاء لتظل الإمارات معينا لا ينضب.

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