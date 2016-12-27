ارتفاع جديد في اسعار السجائر

سمر العشري

ما لبثت موجه من تحركات الأسعار بالزيادة في السجائر بالسوق المصرية تنتهى منذ ما يقرب من اسبوعين ، حتى تبدأ اليوم موجه أخرى تصيب شركة سجائر، ظنت انها قادرة ان تقف امام زيادات الاسعار الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ، فاليوم بعد ان اعلنت شركة "فيليب موريس مصر" عن زيادات بمنتجاتها "ميريت و مارلبورو و ال ام " وصلت الى اربع جنيهات للعبوة منذ اسبوعين، تلحق بيها شركة " المنصور " للسجائر .

حيث صرح مدير شركة المنصور للسجائر سيف البتانونى ، ان الارتفاع الكبير بسعر الدولار رفع اسعار المواد الخام المستوردة وزيادة تكاليف الانتاج الى مستويات قياسية ، مما أعجز الشركة على الاستمرار بالأسعار الحالية، مما اضطرها لزيادة سعر منتجاتها من السجائر .

والجدير بالذكر :

ان منتجات شركة المنصور للسجائر المستوردة، هي سجائر "دافيدوف" و سجائر " تايم"

ولقد تمثلت الزيادات الأخيرة في رفع سعر السجائر دافيدوف الى 29 جنيه للعبوة ، والسجائر تايم الى 16 جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

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