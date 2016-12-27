6 لاعبين من تشكيل الزمالك مع الشرقية يظهرون أمام الأهلي

كتب عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بشكل كبير على مشاركة بعض العناصر فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى قمة الدور الأول بالجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك خاض آخر مبارياته أمام الشرقية بتشكيل مكون من: "أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقى السعيد وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت فى خط الوسط، محمد إبراهيم ومايوكا فى خط الهجوم".

وسيظهر فقط 6 لاعبين من هذا التشكيل فى مواجهة الأهلى وهم: "أحمد الشناوى ومحمد ناصف وشوقى السعيد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم"، بجانب عدد من اللاعبين العائدين أبرزهم: على جبر ومحمود حمدى الونش بجانب شيكابالا.