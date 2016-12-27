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إعتداء أمين شرطة على طالبة بالزاوية الحمراء

  • مصر
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إعتداء أمين شرطة على طالبة بالزاوية الحمراء إعتداء أمين شرطة على طالبة بالزاوية الحمراء

قام أمين شرطة وزوجته في منطقة باب الشعرية بالزاوية الحمراء بالإعتداء على طالبة بمدرسة السيدة خديجة التجارية الثانوية ، بدء الأمر عندما قامت زوجة أمين الشرطة بجر شعر "ندى.أ" وانهالت عليها بالضرب بالضرب هي وبنت أخو زوجها وتدعى "هاجر" ،  وبعدها بلحظات أزاح أمين الشرطة زوجته ، وقام بالاعتداء عليها وضرب رأسها بالحائط أكثر من أربع مرات كما هددها بالقتل أكثر من مره وعلى مرأى ومسمع من الجميع امام المدرسة -بحسب رواية الطالبة "ندى" - وحاول زملائها ومدرسي المدرسة التجارية بمحاولة إنقاذ الفتاة ، وهرولو بها إلى مستشفى "سيد جلال" بـ "باب الشعرية" .

سبب الخلاف بين المجني عليها وزميلتها :

القصة بدأت عندما زهبت "ندى.أ" إلى مدرسة في يوم دراسي جديد، وفي نصف اليوم الدراسي نشب خلاف بين المجني عليها وزميلتها بالفصل والتي تدعى "هاجر" ، وزاد الخلال بينهم ووصل إلى حد السباب ، تدخل أحد أساتذة المدرسة للسيطرة على الأمر، وقام بتوجيه الفتاتين إلى الإخصائية الإجتماعية لاتخاذ اللازم ، وقامو بالمعاهدة أمامها بعدم التعدي على الأخر ، ذهبت ندى إلى مدرستها في يوم دراسي أخر ، وفوجئت الطالبة عندما قام مدرس بإخبارها بأن تذهب إلى حجرة المديرة، وفي طريقها قامت حكيمة المدرسة "ودي تبقى عمة هاجر" بالإعتداء على "ندى" وقالتها "إنتي عملتي ايه فـ بنت أخويا" .

وفور وصولها إلى مكتب المديرة ، فوجئت بوجود زميلتها هاجر ومعها عمها وزوجته ، وفي سياق الحديث عرفت أن عمها يعمل أمين شرطة ، حاولت المديرة لحل المشكلة واتصلت بأم ندى ولكنها لم تستجيب للإتصال ، وبعدها قامت مديرة المدرسة بتوجيه كلامها إلى أمين الشرطة محاولة إستعطافة "سماح المرة د.. ولو عملت كده تاني إعملها محضر في قسم الشرطة" ، واعتقدت ندى أن الأمر إنتهى إلى هذا الحد، ولكن حدث ما حدث إمام المدرسة، حيث قام أمين الشرطة هو وزوجته وهاجر وعدد من زملائها بالإعتداء على "المجني عليها" بالضرب ، حتى فقدت الوعي وتم نقلها إلى المستشفى، وبها كدمات متفرقه بجسمها .

وعندما علمت أم "ندى" بما حدث ، هرولت إلى المستشفى مسرعة لتطمئن على أبنتها، وعندما وجدتها بهذا الشكل، إنهارت في البكاء، ومن وقتها لم تطأ قدم الفتاة المدرسة أكثر من 4 أيام، وبعدها علمنا أن أدارة المدرسة قامت بفصل "هاجر" نهائياً، وبدء النيابة التحقيق في الواقعة .

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معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار