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مباراة القمة.. شوقى السعيد يقود الجبهة اليمنى للزمالك

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مباراة القمة.. شوقى السعيد يقود الجبهة اليمنى للزمالك مباراة القمة.. شوقى السعيد يقود الجبهة اليمنى للزمالك

>كتب أحمد توفيق

اقترب شوقى السعيد لاعب الزمالك، من قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض خلال مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز.

 

وشارك شوقى السعيد فى التشكيلة الأساسية للزمالك فى مباراته الأخيرة أمام الشرقية، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى، والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة لكنه لعب كمدافع وليس ظهير أيمن.

 

ويعود لتشكيلة الزمالك الأساسية فى مباراة القمة ثنائى الدفاع على جبر ومحمود حمدى "الونش"، عقب انتهاء إيقاف الثنائى وغيابهما عن مباراة الشرقية الأخيرة.

 

ويفضل جهاز الزمالك الدفع بشوقى السعيد فى الجبهة اليمنى، لتعويض غياب أسامة إبراهيم الموقوف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام الشرقية، حيث يسعى الجهاز الأبيض لاستغلال القوة البدنية لشوقى فى المهام الدفاعية وإيقاف خطورة الجبهة اليسرى للنادى الأهلي.


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