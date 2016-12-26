أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 26 / 12 / 2016.. جلسة مرتضى قبل القمة

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 26 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها اجتماع مرتضى منصور رئيس النادى مع الجهاز الفنى واللاعبين على هامش المران، استعداداً لمواجهة الأهلى، يوم الخميس المقبل، فى الأسبوع الـ17 بالدورى الممتاز.
مباراة القمة.. تأهيل شيكابالا وغياب مايوكا ورمزى وتوفيق عن مران الزمالك
خضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادى الزمالك، لتدريباته تأهيلية على هامش مران فريقه الجماعى اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى بملعب بتروسبورت.
ويشكو شيكابالا من تعرضه للإجهاد بسبب ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة ليخوض تدريبات تأهيلية برفقة باسم مرسى، المصاب بشد فى العضلة الضامة، فيما واصل محمد مسعد التدريباته التأهيلية بمشاركة أسامة إبراهيم ظهير أيمن الزمالك المنتظر غيابه عن القمة بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الشرقية الأخيرة بالدورى، والتى حسمها الأبيض بهدفين نظيفين.
مرتضى للاعبى الزمالك: تجنبوا استفزازت الأهلى.. وفتحى لن يرحل بهذا المبلغ
تحدث مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع لاعبى الفريق الأبيض، على هامش مران اليوم لتحفيز ومؤازرة اللاعبين، قبل ساعات من مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز، مشددا على اللاعبين بعدم الاستجابة لأى استفزازات يتعرضون لها فى مباراة القمة.
وقال مرتضى منصور للاعبى الزمالك، إن كل فرد داخل النادى يعرف الواجب المطلوب منه، وهذه المباراة ينتظرها الجميع، ويجب على اللاعبين أن يدافعوا عن ناديهم.
مرتضى منصور لعبد الحفيظ: الزمالك "الأحرف" واكسبنا ببتروسبورت بدل الصين
شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجوما تجاه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، قبل ساعات من مباراة القمة بين الفريقين ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.
وقال مرتضى منصور، خلال جلسته مع لاعبى نادى الزمالك على هامش مران اليوم، إن الزمالك أحرف وأقوى من الأهلى، وقادر على هزيمته فى مباراة الخميس المقبل.
مباراة القمة.. إبراهيم صلاح: الزمالك لن يفرط فى الفوز على الأهلي
أكد إبراهيم صلاح، لاعب نادى الزمالك، أن فريقه لن يفرط فى تحقيق الفوز أمام الأهلى يوم الخميس المقبل، فى مباراة القمة ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف إبراهيم صلاح، خلال جلسة مرتضى منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين على هامش مران اليوم، "نشكر المستشار مرتضى على دعمه المستمر والمتواصل، والزمالك لن يفرط فى الفوز على الأهلى مهما حدث".
مباراة القمة.. الزمالك يعلن صرف المستحقات المتأخرة حال تخطى الأهلي
ربط مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بين الإفراج عن المستحقات المتأخرة والمجمدة للاعبى الفريق الكروى وتخطى عقبة النادى الأهلي فى مباراة القمة.
وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، للاعبين على هامش مران اليوم: "لو حققتوا الفوز أمام الأهلي سيتم صرف كل المستحقات المتأخرة مباشرة".
وقال محمد حلمي في تصريحات صحفية إن أحمد توفيق لا يتواجد في تدريبات الزمالك حاليا بسبب ظروف تجنيده، وسيكون من الصعب تواجده مع الفريق الأبيض في المباراة المقبلة.
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