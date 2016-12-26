أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 26 / 12 / 2016.. جلسة مرتضى قبل القمة

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 26 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها اجتماع مرتضى منصور رئيس النادى مع الجهاز الفنى واللاعبين على هامش المران، استعداداً لمواجهة الأهلى، يوم الخميس المقبل، فى الأسبوع الـ17 بالدورى الممتاز.

مباراة القمة.. تأهيل شيكابالا وغياب مايوكا ورمزى وتوفيق عن مران الزمالك

خضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادى الزمالك، لتدريباته تأهيلية على هامش مران فريقه الجماعى اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى بملعب بتروسبورت.

ويشكو شيكابالا من تعرضه للإجهاد بسبب ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة ليخوض تدريبات تأهيلية برفقة باسم مرسى، المصاب بشد فى العضلة الضامة، فيما واصل محمد مسعد التدريباته التأهيلية بمشاركة أسامة إبراهيم ظهير أيمن الزمالك المنتظر غيابه عن القمة بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الشرقية الأخيرة بالدورى، والتى حسمها الأبيض بهدفين نظيفين.

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