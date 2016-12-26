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رئيس الوزراء لـ«النواب»: زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة

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رئيس الوزراء لـ«النواب»: زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة رئيس الوزراء لـ«النواب»: زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة

رئيس الوزراء شريف اسماعيل

بدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى سلسلة من اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة الملفات الاجتماعية والإقتصادية، إلى جانب القضايا الجماهيرية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه بأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وبعض النواب اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، استمرار التواصل بين ومجلس النواب، بما يضمن تحقيق صالح الوطن والمواطنين.

ودار خلال اللقاء الذى استغرق اربع ساعات حوارًا موسعًا حول ملف الصحة، وكيفية الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث عرض النواب العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية، خاصة ما يتعلق بمطالب المواطنين، كما قدموا مجموعة من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية.
> وأكد رئيس الوزراء، إهتمام الحكومة بملف الدواء، مشددًا على أن توفيره يأتى على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ فورًا فى دراسة زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة.

واستعرض اللقاء، أهمية الحفاظ على قدرة الشركات الوطنية المنتجة للدواء ودراسة تصنيع المواد الفعالة الداخلة فى هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء بوعى وأصالة الشعب المصرى وادراكه لما تمر به البلاد من ظروف صعبة وغير مسبوقه، مشيرًا إلى أننا نواجه جميعًا مرحلة فارقة مليئة بالتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى، وتفرض علينا التكاتف وتوحيد الجهود لتخطى هذه المرحلة، وليس لنا إلا مصلحة ، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية والصدق، وتحرص على اتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الظروف.

وفى نهاية اللقاء، وعد رئيس الوزراء، بدراسة كافة المقترحات والتوصيات المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالصحة والدواء.

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