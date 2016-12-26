النجمة سماح أنور تكشف عن "غلطة عمرها"

في حلقه خاصة جداً من برنامج "فحص شامل"، تحل النجمة سماح أنور ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، لتكشف أسرار مشوارها الفني، في الحلقة التي تذاع الأربعاء على قناة الحياة في تمام العاشرة مساء.

تكشف "أنور" عن سر عدم معرفة ابنها أدهم لأهله الحقيقيين، وقالت: "أنا لست أنانية ولو زوجي طلب مني ترك الشغل من أجله هو وابني سأفعل لأن الفن مش تمثيل فقط لكن متاح في أشياء أخرى كثيرة". وكشفت سماح أنها غير خائفة من الموت لأنه الحقيقة الوحيدة، ورفيقها من زمن بعيد، وأوضحت أنها عانت لفترة من الزمن من فقدان الاهتمام والطموح.

واعترفت سماح أنور للإعلامية راغدة شلهوب أنها أخطأت كثيراً ولم تندم، لكن أكبر ندم أن ابنها لم يتعرف على أهله الحقيقيين ووصفتها بغلطة عمرها.