سيرين عبد النور تتفاجأ بابنتها

من أجواء الأعياد، نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة صور من بينها صورة تجمعها بابنتها تاليا، بالإضافة إلى فيديو يظهرها وهي تتصور مرتدية زي بابا نويل.



سيرين نشرت صورتها مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك" وعلقت تحتها "وكبرت بنتي .. ميلاد مجيد".



يشار إلى أن سيرين عبد النور ابتعدت عن التمثيل في العام 2016 بقرار شخصي بسبب رغبتها بالحمل والإنجاب والإهتمام بعائلتها كما قالت، وكان آخر مسلسل شاركت فيه هو "24 قيراط " مع الممثلة ماغي بو غصن وعابد فهد، كما أنها طرحت أغنية بعنوان" بحبك يا مهذّب" التي صورتها تحت إدارة المخرج حسن غدار، لكنها لم تكشف حتى الآن عما إذا كانت ستطل درامياً من خلال عمل جديد في العام 2017.

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