أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سيرين عبد النور تتفاجأ بابنتها

Google+ Print

الإثنين 26-12-2016 22:23

من أجواء الأعياد، نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة صور من بينها صورة تجمعها بابنتها تاليا، بالإضافة إلى يظهرها وهي تتصور مرتدية زي بابا نويل.


سيرين نشرت صورتها مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك" وعلقت تحتها "وكبرت بنتي .. ميلاد مجيد".


يشار إلى أن سيرين عبد النور ابتعدت عن التمثيل في العام 2016 بقرار شخصي بسبب رغبتها بالحمل والإنجاب والإهتمام بعائلتها كما قالت، وكان آخر مسلسل شاركت فيه هو "24 قيراط " مع الممثلة ماغي بو غصن وعابد فهد، كما أنها طرحت أغنية بعنوان" بحبك يا مهذّب" التي صورتها تحت إدارة المخرج حسن غدار، لكنها لم تكشف حتى الآن عما إذا كانت ستطل درامياً من خلال عمل جديد في العام 2017.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي