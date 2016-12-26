راشد الماجد يغني في دار الأوبرا بالكويت

أعطى الفنان راشد الماجد الموافقة للقائمين على مهرجان الكويت السنوي للغناء على مسرح دار الأوبرا في شهر فبراير القادم، وتأتي مشاركة "السندباد" بعد أعوام طويلة من الغياب عن الوقوف على المسرح كسرها في يوليو الماضي بالغناء في حفلة ضخمة شهدتها دبي، واستبشر جمهور راشد بهذه الأخبار التي تؤكد أن عام 2017 سيكون مختلفاً بالنسبة لنجمهم على حد وصفهم.

يذكر أن آخر أنشطة راشد الفنية كان "ديو" "لو كان بخاطري" مع الفنانة أمال ماهر الذي تم طرحه قبل 11 يوماً، وحقق مشاهدات تجاوزت حاجز الـ14 مليوناً إلى الآن، وغنى فيه راشد باللهجة المصرية.