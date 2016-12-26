اللبنانية يارا تحيي حفلين في رأس السنة بالأردن وشرم الشيخ

كتب: هاني صابر

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، فيديو على حسابها الشخصي على “إنستجرام” وهي تحضر لحفلها ليلة رأس السنة بالأردن.

وطلبت يارا ، من جمهورها اختيار فستانها الخاص بالحفل، وعلقت على الفيديو قائلة : “تحضيرات لحفلة رأس السنة في انتركونتيننتال أوتيل الأردن، عمّان احذروا شو لون فستاني” .

ومن المقرر أن تشارك “يارا” في الحفل المنتظر إقامته في فندق “انتركونتيننتال”، بالعاصمة الأردنية عمان، يوم السبت المقبل، ويجمعها بالمطرب العراقي حاتم العراقي.

ويعد هذا الحفل هو الثاني ليارا بالأردن بعد النجاح الكبير الذي حققته فى حفل ختام مهرجان جرش هذا العام والذي كان كامل العدد.

كما تستعد النجمة يارا لإحياء حفل غنائي ضخم في شرم الشيخ يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري، على هامش الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

يذكر أن، يارا طرحت مؤخرًا أغنية “لي حبيبي” باللهجة الخليجية، والتي حققت نجاح كبير بعد طرحها بساعات على تطبيق أنغامي وموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”.

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