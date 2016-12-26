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نشرة ONA| وقف بيع ” العاصمة2 ” لمرتضى.. هناء السمري تقدم “السابعة مساءً” على صوت الشعب.. وفقرات جديدة بـ ” صباح الخير يامصر “‎

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قال الإعلامي دكتور سعيد حساسين، مالك قنوات العاصمة، إن صفقة بيع العاصمة 2، لـ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تم إيقافها..للمزيد

الإعلامي دكتور سعيد حساسين

الإعلامي دكتور سعيد حساسين

بدأت قناة صوت الشعب التحضير لبرنامج التوك شو الرئيسي “السابعة مساءً”، والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير، ومن المقرر أن يقدمه الإعلامية هناء السمري بالاشتراك مع مذيع آخر سيتم الإعلان عنه قريبًا..للمزيد


> أكدت مصادر لوكالة ONA، أن قطاع الأخبار يشهد تطويرات عديدة في برنامج ” صباح الخير يامصر” حيث سيتم استحداث فقرات جديدة، وانضمام مذيعين جدد من ماسبيرو لضخ دماء جديدة، سيتم الإعلان عن أسماءهم خلال الأيام المقبلة..للمزيد
>تطوير برنامج «صباح الخير يامصر» ونشرات قطاع الأخبار
> يحل المخرج مجدي أحمد علي ضيفا على برنامج “المواجهة” الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على شاشة إكسترا نيوز وذلك مساء اليوم الاثنين في تمام الحادية عشر مساء..للمزيد

المخرج مجدي أحمد علي

المخرج مجدي أحمد علي

استضاف الدكتور زاهي حواس، ببرنامجه”آثار وأسرار”، خلال حلقة اليوم الإثنين، على راديو “هيتس”، الدكتورعاطف نجيب حنا، مدير عام المتحف القبطي والباحثة هايدي أحمد موسى العاشقة للآثار القبطية والباحثة نادية طه الباحثة في آثار شارع المعز، في حلقة بمناسبة الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد..للمزيد

زاهي حواس في الاستديو

زاهي حواس في الاستديو

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أونا

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