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نائب الرئيس السوداني يدعو قادة الحركات المسلحة بدارفور إلى السلام

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نائب الرئيس السوداني يدعو قادة الحركات المسلحة بدارفور إلى السلام نائب الرئيس السوداني يدعو قادة الحركات المسلحة بدارفور إلى السلام

نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن

دعا نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، قادة الحركات المسلحة في منطقة جبل مرة بدارفور، إلى العودة والسلام، لأنه لا يوجد بديل لذلك، مؤكدًا أن دارفور تعافت الآن تمامًا من الحرب.

وقال حسبو في كلمة، اليوم الاثنين، أمام حشد جماهيري في منطقة جلدو بولاية وسط دارفور، إن الحوار منهج وسلوك ضد الحرب والنزاع والاستعلاء، مشيرًا إلى أن دارفور دخلت مرحلة جديدة من السلام، بعد أن تعافت من الحرب.

ولفت حسبو إلى أن الحركات الدارفورية المسلحة التي تحمل السلاح ليست لها إرادة واحدة ولا مطالب متطابقة حتى أصبحت أكثر من 71 حركة، مؤكدًا أن أبواب السلام مفتوحة وأن متمسكة بالسلام وترحب بالذين يأتون له عبر الباب، موضحًا أن الميزانية التي كانت تذهب إلى الحرب ستحول إلى التنمية والخدمات.

وأكد إهتمام الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في ولايات دارفور، مثل تعبيد ورصف الطرق، وإنشاء المدارس، وخدمات الاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي.

 

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