ضبط المتهمين بإطلاق نيران على لواء شرطة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط ثلاثة عاطلين، متهمين بإطلاق النيران على لواء شرطة سابق وإصابته، بدائرة مركز منيا القمح، وذلك حال قيامهم بتثبيت أحد الأشخاص بهدف سرقته.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء توجه اللواء كمال حجاب، لواء شرطة سابق إلى مزرعته الخاصة بمدينة منيا القمح، شاهد بعض الأشخاص يقومون بتثبيت أحد المواطنين بهدف سرقته، فما كان من اللواء السابق إلا أن تبادل النيران مع اللصوص.

وأسفر تبادل النيران عن إصابة لواء الشرطة السابق بطلق نارى بالقدم والذراع اليسرى، إلا أنه تمكن من إصابة أحد الجناة، الذين لاذوا بالفرار، فيما تم نقل اللواء المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 53937 جنح مركز منيا القمح لسنة 2016.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة منيا القمح، أمس الأحد، من ضبط أحد الجناة ويدعى "أحمد.ع.م.ر" 27 عامًا، عاطل مقيم بكفر الأشراف بدائرة مركز الزقازيق، وذلك بعد وصوله إلى مستشفى القنايات مصابًا بطلق نارى بالصدر، حيث ادعى إصابته على يد بعض الأشخاص الذين حاولوا استيقافه وسرقة هاتفه المحمول.

وأسفرت تحريات البحث الجنائى عن عدم صحة ادعاء المتهم الأول، حيث تبين أنه أحد مرتكبى الواقعة، وسبق اتهامه فى قضيتى "سلاح نارى، وسرقة" آخرهم القضية رقم 71493 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، وبتفتيش منزله عُثر على هاتفه المحمول (المدعى بسرقته)، وبندقية خرطوش محلية الصنع و3 فوارغ لطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعتراف بحدوث إصابته نتيجة تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع المجنى عليه اللواء كمال حجاب، وأشار إلى أنه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع كل من "أحمد.م.م.إ" وشهرته "أحمد أبو عيشة" 18 عامًا عاطل، و"محمود.ف.س.ع" 19 عامًا، عاطل، مقيمين بناحية كفر الأشراف بدائرة مركز الزقازيق.

وتمكن ضباط فريق البحث الجنائى برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، منذ قليل، من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن "كباس روسى" محلى الصنع، وبندقية خرطوش، فيما ضُبط بحوزة الثانى بندقية آلية مطموسة الأرقام، و5 طلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط، وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم هى المستخدمة فى ارتكاب الحادث.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.