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ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 80 لفافة بانجو تزن 2 كيلو جرام، وفرد خرطوش قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن العميد حسين غنيم مفتش المباحث، والرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، والنقيب محمد جمال معاون مباحث المركز، من ضبط وائل حمودة 40 عاما، ومقيم ميت الموز وبحوزته 80 لفافة بانجو تزن 2 كيلو جرام وفرد خرطوش قبل ترويجهم على المتعاطين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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