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محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لفحص تلف أعمال الرصف الحديثة بالمحافظة

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محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لفحص تلف أعمال الرصف الحديثة بالمحافظة محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لفحص تلف أعمال الرصف الحديثة بالمحافظة

اللواء الدكتور رضا فرحات_محافظ الاسكندرية

مراسل «ONA»:

أمر اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لفحص تلف بعض أعمال الرصف المنفذة حديثًا بالقطاعات والشوارع في مختلف أنحاء الثغر، وإحالة الموضوع للتحقيق تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة، لما يمثله ذلك من إهدار للمال العام ووجود تلاعب من جانب المقاولين القائمين على تنفيذ تلك القطاعات والشوارع.

وأحال “المحافظ” الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لفحصه وتحديد المتسببين في ذلك حفاظًا على المال العام.

يذكر أن، تلك الأعمال لم يتم استلامها من جانب مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، وما زالت تحت مسئولية المقاولين القائمين بالتنفيذ، وسيتم إعادة أعمال الرصف على نفقتهم في جميع قطاعات الإسكندرية.

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