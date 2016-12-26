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تشكيل المجالس الخاصة من قانون الهيئات الوطنية للإعلام خلال شهر

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تشكيل المجالس الخاصة من قانون الهيئات الوطنية للإعلام خلال شهر تشكيل المجالس الخاصة من قانون الهيئات الوطنية للإعلام خلال شهر

أسامة هيكل

قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإعلام، إن تشكيل المجالس الخاصة التي نص عليها قانون الهيئات الوطنية للإعلام سيتم خلال شهر من اليوم، والذي يضم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف هيكل، في تصريح صحفي،عقب اجتماع عدد من نواب البرلمان مع رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه وفقا للقانون ستقوم جهات محددة بالترشيح وستكون ملتزمة خلال فترة الشهر من عقد أول اجتماع للهيئات لإبداء آراءها في القانون الحالي.

وأوضح، أنه عقب تشكيل المجالس سيتم عقد اجتماع حول القانون المنظم للصحافة والإعلام بحيث تبدي رأيها فيه خلال شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أنه بحلول نهاية فبراير المقبل، سيكون المجالس قد أبدت رأيها في القانون المنظم للصحافة والإعلام.

وحول الجهات التي من حقها عملية الترشيح، قال هيكل، إن من أبرز هذه الجهات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشاءها وهيئة مكتب مجلس النواب، وفي حالة تخلي أحد الجهات عن الترشيح سيحق لمجلس النواب الترشيح عن هذه الجهة في نفس الفئة التي يتم الترشيح بشأنها.

وأوضح النائب أسامة هيكل، أنه بالنسبة لقانون نقابة الإعلاميين سيتم إقراره بصفة نهائية خلال أسبوع من الآن كما حدث مع قانون الهيئات الوطنية للإعلام.

أ ش أ

 

 

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