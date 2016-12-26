مباحث التموين بالإسماعيلية تضبط 8700 علبة سجائر مقلدة بالأسواق

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت مباحث التموين بالإسماعيلية حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط8700 علبة سجاير مقلدة وكمية من مسحوق الغسيل منتهى الصلاحية وكمية من الفوط الصحية .

كان اللواءعصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الاسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث حيث وردت معلومات مفادها قيام " محمد. م. ح" 34 سنة صاحب المخزن مقيم بشارع المنصورة – دائرة قسم ثان ، بالاتجار فى السجائر المقلدة والمجهولة المصدر وتم مداهمة المخزن وبتفتيش المخزن تم ضبط 8700 علبة سجائر ماركة كيلوبترا مقلدة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها.

وتمكنت الحملة من ضبط "سامى .ذ. ج " 48 سنة صاحب محل لتجارة الجمله الكائن بشارع العشرينى دائرة قسم ثان لحيازته 18 كيس مسحوق غسيل منتهى الصلاحيه و (25) عبوة فوط صحيه.

وحررت الحملة عددا من المحضر ضد المخالفين لعدم حملهم شهادة صحية والبيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.