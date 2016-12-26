أسامة هيكل: تشكيل مجالس "الهيئة الوطنية للإعلام" خلال شهر من الآن

كتبت هند مختار

قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاعلام بالبرلمان، إن تشكيل المجالس الخاصة بقانون الهيئات الوطنية للإعلام سيتم خلال شهر من اليوم، والذى يضم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف هيكل، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع عدد من نواب البرلمان مع رئيس الوزراء، أنه ووفقا للقانون ستقوم جهات معينة بالترشيح وستكون ملتزمة خلال فترة الشهر من عقد أول اجتماع للهيئات لإبداء آراءها فى القانون الحالى.

وأوضح، أنه عقب تشكيل المجالس سيتم عقد اجتماع حول القانون المنظم للصحافة والإعلام بحيث تبدى رأيها فيه خلال شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية شهر فبراير ستكون المجالس قد أبدت رأيها فى القانون.

وحول الجهات التى من حقها عملية الترشيح، قال أسامة هيكل، إن من أبرز هذه الجهات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشاءها وهيئة مكتب مجلس النواب، وحال تخلى إحدى الجهات عن الترشيح سيحق لمجلس النواب الترشيح عن هذه الجهة فى نفس الفئة التى يتم الترشيح بشأنها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون نقابة الإعلاميين، سيتم إقراره بصفة نهائية خلال أسبوع من الآن كما حدث مع قانون الهيئات الوطنية للإعلام .