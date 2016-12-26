الخارجية: جولات الرئيس وزيارة 55 مسئولا لمصر أعادوا لها دورها الإقليمى والدولى

كتب عامر مصطفى

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر استطاعت العودة لدورها الاقليمى والدولى، وهناك جهد كبير بذل و2016 هوعام الدبلوماسية المصرية وحظيت فيه بمصر بمواقع دولية كبيرة، الأمر الذى يعكس تقدير المجتمع الدولى لمصر.

وأضاف أن عودة الدور الإقليمي دعمه حجم الزيارات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي قابلها زيارة عدد كبير من المسئولين الدوليين إلى مصر ووصل عددهم لحوالى 55 مسئولا دوليا ما بين رؤساء وغيرهم.

وأشار أبو زيد، فى حواره للإعلامية لبنى عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، إلى قدرة مصر على الصمود أمام ما واجهته من أزمات فى العام الماضى منها حادثة الطائرة الروسية، ومقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، مشيرا:" إلى أن مصر أطلقت مبادرات عديدة منها ما يتعلق بالعمل الإنسانى فى سوريا وغيرها وتناول مجلس الأمن لقضية الفكر المتطرف، وكل هذه المبادرات كانت فى العام الماضى".