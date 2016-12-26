أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

براءة ضابط شرطة من تهمة حيازة سلاح ناري بالبساتين

Google+ Print
براءة ضابط شرطة من تهمة حيازة سلاح ناري بالبساتين براءة ضابط شرطة من تهمة حيازة سلاح ناري بالبساتين

أرشيفية

مراسل «ONA» :

قضت محكمة جنح مستأنف البساتين برئاسة المستشار وليد عبد الباقى، وعضوية المستشار أحمد عمر حسين وضياء الدين عبدالله وسكرتارية إبراهيم فرج، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، ببراءة ضابط شرطة لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص أثناء سيره بمنطقة البساتين.

كانت محكمة أول درجة، قضت بمعاقبة ضابط بمديرية أمن أسيوط بالحبس لمدة شهر، لحيازته طبنجة 9 مم “حلوان”، بدون ترخيص أثناء ركوبه سيارة أجرة بمنطقة البساتين.

تعود أحداث الواقعة، عندما تم الاشتباه فى سيارة أجرة أثناء سيرها بمنطقة البساتين، وتبين من خلال تفتيش الركاب وجود طبنجة نارية بدون ترخيص بحوزة أحدهم واتضح أنه ضابط شرطة بمديرية أمن أسيوط، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للجنح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا