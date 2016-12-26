استكمال التحقيقات مع مراسل الجزيرة بتهمة التخابر وإشاعة أخبار كاذبة

مراسل «ONA»

بدأت نيابة أمن الدولة استكمال تحقيقاتها مع محمود حسين مراسل قناة الجزيرة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية وإشاعة أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على محمود حسين، في ضوء التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني، حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أنه كان يشارك في تنفيذ مخطط لقناة الجزيرة، يستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة، وإرسالها عبر شبكة الإنترنت ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة.