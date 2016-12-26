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بالصور: تحطيم تمثال الرئيس السيسي بالأقصر

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بالصور: تحطيم تمثال الرئيس السيسي بالأقصر بالصور: تحطيم تمثال الرئيس السيسي بالأقصر

إنتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعى بكثرة خلال الأيام الماضية تحت عنوان تحطيم تمثال الرئيس عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية فى محافظة الأقصر وفى هذا التقرير سنقوم برصد حقيقة هذا الأمر والأسباب وراء فعل بعض الشباب هذا الأمر وسكوت الأهالى على تدمير هذا التمثال.

فى البداية قام صاحب مقهى بعمل تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المقهى الخاص به وذلك تقديراً لحبه الشديد للرئيس السيسي وهذا هو السبب الظاهر وبعد فترة من الزمن قام رجال البلدية والمجلس المحلى فى مركز إسنا فى محافظة الأقصر بغلق المقهى بسبب بعض الإنتهاكات وبعد فترة قامت البلدية بإزالة المقهى.

 

وعند إزالة المقهى تم ترك التمثال فقط فقام صاحب المقهى وبعض المتعاطفين معه بتكسير هذا التمثال بسبب غضبه من تدمير المقهى الخاص به ، وجاء ردود الساخرة من قبل بعض المتابعين لهذه القضية من البداية وحتى الأن ، واعتبر رئيس مجلس مدينة إسنا بالأقصر أن المقهى مخالف للقانون، ونفى أن يكون التمثال الذي تم تحطيمه هو للرئيس السيسي.

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