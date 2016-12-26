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فيديو مأساوي لحفل زفاف بعد توزيع شاب صوراً فاضحة مع العروس

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حفل الزفاف هو اليوم الذي ينتظره الرجل طول حياته ونفس الأمر للفتاة لأن كما يطلق على هذا اليوم هو يوم العمر ، ويعتبر من أجمل أيام العمر لدى الزوجين ومن الصعب أن يحدث إى شيء يعوق إحتفال الزوجين فى هذا اليوم ، ولكن نحن اليوم سنقوم بنشر لحادثة أغرب من الخيال .

حيث قام موقع “مترو” بنشر فيديو إنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعى إلى حفل زفاف تحول إلى مشاجرة كبيرة جداً بين أهل العريس وأهل العروسة ، وإنتهى حفل الزفاف السعيد إلى نهاية مأساوية وذلك بعدما قرر عشيق العروسة إلى نشر صور قديمة له مع العروسة .

حيث يعتقد أن حفل الزفاف كان مقاماً في مقاطعة ” تورونتو الكندية ” وظهر فى الفيديو حجم الدمار الذي لحق بالقاعة والمكان وأطلال المكان المليء بالزجاج والمقاعد والطاولات المكسورة.
وبدأت المعركة في حفل الزفاف عندما قام عشيق العروس السابق بالانتقام منها لزواجها من غيره بالدخول خلسة إلى الحفل وتوزيع صور علاقتهما الفاضحة على موائد المدعوين والأسرتين.

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مدير عام الموقع

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