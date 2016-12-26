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عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة بـ«فيها حاجة حلوة»

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عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة بـ«فيها حاجة حلوة» عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة بـ«فيها حاجة حلوة»

الموسيقار عمر خيرت

أشعل الموسيقار الكبير عمر خيرت، حماس طلاب وطالبات جامعة القاهرة وأعضاء التدريس بها من الحاضرين للحفل الفنى الذى تنظمه الجامعة، فى إطار موسمها الثقافى، اليوم الاثنين، بمسرح القبة الكبير، بالمقطوعة الموسيقية الخاصة بأغنية “فيها حاجة حلوة” للفنانة ريهام عبد الحكيم.

وقدم “خيرت”، الشكر للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قبل عزف المقطوعة الموسيقية الخاصة بأغنية “فيها حاجة حلوة”، لاستضافته فى الجامعة، قائلًا: “تحيا ، أحبكم من كل قلبى وأشكر تشريفكم الجميل”.
> كان حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، قد بدأ بقبة جامعة القاهرة، فى إطار الموسم الثقافى والفنى للجامعة للعام الحالى، وسط إقبال كثيف من قبل حاضرى الحفل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

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