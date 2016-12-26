فنانون دخلوا السجن خلال عام 2016 تعرف على القضايا والأحكام

شيماء مصطفى

أيام قليلة ونودع عام 2016 بكل ما حمل من زكريات سعيدة أو مؤلمة، وهناك فنانون دخلوا السجن خلال عام 2016 ونعرض الأسباب والقضايا التى تم حبسهم بسببها ومن ضمن هؤلاء النجوم الفنانة غادة إبراهيم، والفنان سعد لمجرد، والفنانة ميرهان حسين، والفنانة بوسى، والفنان وائل جسار، والفنان عادل المسلم، والفنانة نيفين مندور، والفنان محمد نجاتى، والفنانة شروق عبدالعزيز، والفنان فايز المالكى، والفنان محمود أباظة.

– الفنان غادة ابراهيم قضيتها إدارة منزل للدعارة، وحكم عليها بالبراءة ثم استؤنف الحكم وحكم بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت المراقبة لمدة مماثلة، والفنان سعد لمجرد قضيته اغتصاب فتاة فرنسية ولم يصدر حكم حتى الآن، والفنانة ميرهان حسين قضيته التعدى على موظف عام ” ضابط شرطة ” وقيادة سيارتها فى حالة سكر ولم يصدر حكم حتى الآن.

– الفنانة بوسى قضيتها إصدار شيكات بدون رصيد وأفرج عنها بعد استئنافها على الأحكام الصادرة ضدها، والفنان وائل جسار ضبط وبحوزته 54 ألف دولار فى مطار القاهرة وتم الإفراج عنه بعد سداد 44 ألف دولار، والفنان عادل المسلم اتهم بتجارة المخدرات ولم يصدر حكم حتى الآن، والفنانة نيفين مندور قضيتها حيازة المخدرات والسلاح وتم إخلاء سبيلها بكفالة ألف جنيه.

– الفنان محمد نجاتى قضيته الاساءة إلى الشعب الأردنى وتم الافراج عنه بعد التحقيق معه، والفنانة شروق عبدالعزيز قضيتها ممارسة الدعارة مقابل المال، وحكم عليها بالحبس لمدة سنة وبعد الاستئناف تم التخفيف إلى 6 أشهر، والفنان فايز المالكى ضيته نشر فيديو على تويتر يتضمن الدعوة إلى مساعدة مريض وتم الافراج عنه بعد التحقيق معه، والفنان محمود أباظة قضيته محاولة اغتيال نقيب الممثلين أشرف زكى وتم التصالح بينهما.

ونعرض صورة إنفوجرافيك فنانون دخلوا السجن خلال عام 2016 وتعرف على القضايا والأحكام الخاصة بهم

شبكةعيونالإخبارية

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