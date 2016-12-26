أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مئات من نشطاء السلام يطلقون أكبر مسيرة احتجاجية من برلين إلى سوريا

Google+ Print
مئات من نشطاء السلام يطلقون أكبر مسيرة احتجاجية من برلين إلى سوريا مئات من نشطاء السلام يطلقون أكبر مسيرة احتجاجية من برلين إلى سوريا

>(أ ش أ)

قام عدة مئات من نشطاء السلام بإطلاق ما يقولون إنه "أكبر مسيرة احتجاجية تمتد لعدة أشهر من برلين إلى سوريا الممزقة جراء الحرب، للدعوة إلى وضع نهاية للقتال هناك".

انطلق منظمو "المسيرة المدنية إلى حلب" حاملين الأعلام البيضاء من مطار تيمبيلهوف اليوم الاثنين فى الطقس البارد والغائم، بحسب ما أفادت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون قطع 20 كيلومترا فى اليوم، وأن يستغرقوا ثلاثة أشهر للسير عبر ألمانيا، جمهورية التشيك، النمسا، كرواتيا، صربيا، مقدونيا، اليونان ثم تركيا.

وسيقوم البعض بالسير عبر طرق أخرى، فيما تمت دعوة آخرين إلى الانضمام. وتم إبلاغ السائرين بضرورة توفير معدات النوم، والطعام.

ويأمل المشاركون فى الوصول على الأقل إلى الحدود التركية مع سوريا، والوصول إلى مدينة حلب إذا تسنى ذلك، المسرح الأخير للقتال الشديد والمأساة. وكتبت المجموعة المنظمة للمسيرة على موقعها "إنه وقت الفعل، لقد اكتفينا من التعبير عن الحزن أو الصدمة عبر الفيس بوك، وكتابة: هذا مروع".

وقال جابر زاهر، وهو سورى يعيش فى ألمانيا ويبلغ من العمر 28 عاما إن "المسيرة والناس هنا للتعبير عن إنسانيتهم، وأريد المشاركة فى ذلك". وأضاف "على الآخرين على مستوى العالم أن يعرفوا أن الموقف فى سوريا مفزع".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل