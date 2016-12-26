وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات برؤساء أجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتعيين المهندس علاء الدين عبدالعزيز، مساعدًا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون المرافق بالهيئة، والمهندس خالد أنور عبدالله أبو العطا، رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس مصطفى فهمى إبراهيم، رئيسًا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أمين حسن غنيم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس نور الدين إسماعيل، رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق .

كما تولي المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس محمد عبدالحميد القصرى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس سامح محمد يونس، رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد عبدالمقصود رمضان، رئيساً لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

> فيما تولي المهندس عاطف محمد زكريا، رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس محمود رزق النجدى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيساً لجهاز تنمية شمال خليج السويس، والمهندس حاتم محمود حسن، رئيساً لجهاز القرى السياحية، والمهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة بدر.