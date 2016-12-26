أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا .. سامح الصريطي في ضيافة «90 دقيقة»

Google+ Print
غدًا .. سامح الصريطي في ضيافة «90 دقيقة» غدًا .. سامح الصريطي في ضيافة «90 دقيقة»

سامح الصريطي

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، غدًا الثلاثاء، ضيفًا على برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش،على قناة المحور الفضائية، في حوار خاص يتحدث فيه عن الفن والسياسة والمجتمع.

ويرد الصريطي خلال لقاءه على العديد من الأسئلة التي تهم الشارع الفني في ومنها  كيف يرى الوضع الفني في مصر؟ ، وهل نجحت نقابة المهن التمثيلية في دعم القيام بدورها؟، ولماذا تتوتر العلاقة بين الصحافة والفنانين بسبب شائعات المرض والوفاة والأمور الشخصية؟، وكيف يرى الوضع الحالي في الشارع المصري؟ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر