أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بأمر من “السيسي”.. علاوة اجتماعية تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه.. ما الفئات المستفيدة منها؟

  • مصر
  • 126
Google+ Print
بأمر من “السيسي”.. علاوة اجتماعية تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه.. ما الفئات المستفيدة منها؟ بأمر من “السيسي”.. علاوة اجتماعية تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه.. ما الفئات المستفيدة منها؟

كلف السيد الرئيس “عبد الفتاح المصرية برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح علاوة خاصة قدرها 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، والتي لم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتي تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي.

من المستفيد من علاوة الـ10% ؟

ستطبق على الفئات أصحاب الكوادر الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات. والذين تم تحديد علاوة دورية سنوية فقط لهم بقيمة 5% وفقاً للقانون الجديد، وسيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016.

كم ستكلف العلاوة خزانة الدولة؟

صرح الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن العلاوة السنوية الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تقدر تكلفة تمويلها بنحو 2.5 مليار جنيه، وأن العلاوة سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وأن الاعتمادات جاهزة لصرفها، ، وسيتم صرفها بواقع 10%، بينما تم صرف العلاوة للخاضعين للقانون الجديد بواقع 7%، وبلغت تكلفة تمويلها 3.5 مليار جنيه، لنحو 3 ملايين موظف.

الفئات التي ستشملها العلاوة

وستطبق هذه العلاوة على العاملين بهيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد ، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك المعلمين والأطباء، وهيئات التمريض، والشرطة، وغيرها لأنهم لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ويطبق عليهم لوائحهم الخاصة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر