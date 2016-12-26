رئيس "ميناء دمياط" يهدى درع الهيئة لنقيب المهندسين

دمياط - معتز الشربينى

زار ميناء دمياط، اليوم الاثنين، وفد من نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، برفقة أمين عام النقابة، وعدد من رؤساء نقابات المهندسين بالمحافظات.

وكان فى استقبالهم اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء، ونائبا التشغيل والاستثمار، والمهندس هانى قنديل نقيب المهندسين بدمياط والذى يشغل رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية، حيث رحب رئيس الهيئة بالزائرين وقدم لهم تعريفا بالميناء ونبذة عن أهم المشروعات المطروحة، ثم قدم نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتخطيط عرضاً تقديمياً تفصيلياً عن الميناء.

كما تم تنظيم جولة بحرية على إحدى قاطرات الهيئة فى أحواض وأرصفة الميناء، وقد أهدى اللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء درع الهيئة لنقيب المهندسين.



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