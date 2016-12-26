بالصور.. مجلس أمناء مدينة العاشر بالشرقية يناقش تعديل المنظومة الصحية

كتبت منال العيسوى

شهدت جلسة مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور محمد حلمى، اليوم الاثنين، مناقشات ساخنة حول تعديل المنظومة الصحية بالعاشر من رمضان، وضرورة تشغيل مركز الحروق وبنك الدم والجراحات التكميلية بالحى التاسع بمدينة العاشر لخدمة سكان المدينة وعمال المصانع بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، تتحملها وزارة الإسكان وجهاز المدينة، على أن يتم التشغيل تحت إشراف وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة الشرقية.

وخلال الجلسة أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه خلال إحدى زيارات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، وتفقد مبنى مستشفى الحروق وبنك الدم المقرر إنشاؤه لخدمة المدينة، أكد الوزير أنه نظرا لصعوبة التمويل لسرعة تشغيل المستشفى سيقوم جهاز العاشر بها ويتم تشغيله تحت إشراف وزارة الصحة بنظام "نقل الأصول"، حال عدم إدراج المستشفى فى ميزانية وزارة الصحة، وأن مديرية الصحة بالشرقية أعدت الدراسة الخاصة بالمستشفى والمعدات المطلوبة وحجم التكلفة الذى وصل بشكل مبدئى إلى 5 ملايين جنيه.

وأضاف النجار أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالمبنى المخصص للمركز وتحويله من مركز طب أسرة إلى مركز لعلاج الجراحات التكميلية، وسيتم التنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية، والدكتور حسام أبو ساطى مدير المديرية، لمعرفة الخبرة الطبية المنوط بها تقديم العروض الخاصة بمناقصات توريد الأجهزة الطبية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور حسام أبو ساطى، وكيل أول مديرية الصحة بالشرقية، إنه حتى يتم التمكن من تشغيل المركز وتفعيل الخدمات المقدمه به، يجب توفير التجهيزات الطبية اللازمة للمركز، حيث لم تدرج التجهيزات الخاصة بالمركز ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى 2016 – 2017، وأن الوزارة على أتم الاستعداد للقيام بتشغيل المركز.

ورفض أبو ساطى إسناد عملية تشغيل أى مركز تابع لطب الأسرة إلى أى جمعية أهلية، حيث ممتلكات الدولة تديرها الدولة بمنظومة تضمن استمراريتها، مؤكدا تعاون مجلس الأمناء التام لسرعة تشغيل المركز لخدمة أهالى المدينة.

من جانبه قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إن المجلس على أتم الاستعداد لتوفير كل المبالغ المطلوبة لتعديل المنظومة الصحية بالعاشر بعد التدهور الذى عانته خلال الفترة الماضية، وإصدر قرار بسرعة تشكيل لجنة تضم الدكتور محمى حافظ رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور حسام أبو ساطى للبدء الفورى فى الانتهاء من المركز وتشغيله.

اجتماع المجلس بحضور رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء