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السيسي يصدر قانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافةوالإعلام

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السيسي يصدر قانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافةوالإعلام السيسي يصدر قانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافةوالإعلام

الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام, بعد إقراره من مجلس النواب.

ويلغي القانون الجديد، القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وينص القانون أيضًا على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

أ ش أ

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