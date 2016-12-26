«اللجنة الإقتصادية» توافق على مشروع تطوير ترام الإسكندرية

وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية، من حيث المبدأ على مشروع تطوير ترام الإسكندرية، مع تحديث الدراسة المتعلقة به، بما يضمن توفير وسيلة نقل حضارية باسعار مناسبة.

واستعرضت اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والاسكان، والكهرباء، والنقل، وقطاع الاعمال العام، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عددًا من الملفات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، ويهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال العمل على زيادة معدلات النمو والانتاج وخفض عجز الموازنة، فضلاً عن السعى لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

كما وافقت اللجنة علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، مع إضافة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الاسبوع الحالى، وتمت الاشارة إلى أن التوسعات ستسهم فى زيادة المعالجة الابتدائية لتصل إلى 1.6م3/يوم، مع رفع وسائل المعالجة لكامل الطاقة إلى معالجة ثانوية.