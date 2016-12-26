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باسم مرسى يؤكد جاهزيته للقمة 113

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باسم مرسى يؤكد جاهزيته للقمة 113 باسم مرسى يؤكد جاهزيته للقمة 113

>كتب أحمد طارق

أكد باسم مرسى، مهاجم الزمالك، جاهزيته لقيادة هجوم فريقه فى مباراة القمة 113 أمام الأهلي المحدد لها الخميس المقبل على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ17 بالدورى الممتاز.

 

وأضاف باسم خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت"، أنه خاض اليوم تدريبات خفيفة، ومن المنتظر أن يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه بداية من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أنه بنسبة 99% سيلحق بالمباراة.

 

وتابع مهاجم الزمالك حديثه مؤكداً أن مباريات القمة دائماً تحتاج للاعبين أصحاب شخصية قوية فى الملعب، لافتاً إلى أنه لا توجد أى أزمة مع سعد سمير مدافع الأهلي.

 

وعن الانضمام لصفوف الوطنى، قال باسم مرسى: "بخوض تدريباتى بشكل طبيعى، وتحت أمر المنتخب فى أى وقت، لكن نفسى حد من المسئولين يطلع يقول زعلانين من باسم ليه".


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مصر 365

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