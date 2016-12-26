محافظ القليوبية ردًا علي مبادرة محمود بدر : «أكن كل احترام لمجلس النواب»

مراسل «ONA»:

أكد اللواء عمروعبد المنعم، محافظ القليوبية، أنه يكن كل الإحترام للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، فى كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعارض بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، طالما أن العمل يدار فى إطار الدستور والقانون.

جاء ذلك ردًا على المبادرة التي طرحها النائب محمود بدر، لإنهاء الأزمة بين محافظة القلوبية والنواب، على خلفية تقدم 21 نائبًا بمذكرة لرئيس الوزراء يطالبون فيها بإقالة اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية، وإتهامه بالتسبب في تراجع الأوضاع والخدمات بالمحافظة.

وقالت المحافظة في بيان صحفي، اليوم الاثنين،: ” إن الهدف الأسمى لمحافظ القليوبية أن يصل إلى كافة أفراد شعب القليوبية بشكل شخصي،ومحاولة حل مشاكلهم، وأنه غير مسموح بأن يكون هناك وسيط بين المحافظ ومواطن القليوبية”.

وقال النائب محمود بدر في تصريح سابق، إنه بدأ بالفعل في إجراء اتصالات بين الطرفين لتهدئة الأوضاع، لافتًا الي أن المبادرة تقوم على أساس لم الشمل؛ تحقيقًا لمصلحة المحافظة، والتأكيد على الإحترام المتبادل بين النواب والسلطة التنفيذية والعمل معًا على تحقيق مصلحة المواطنين.

وأكد “بدر”، أن استمرار هذه الأزمة ينعكس بالسلب على المحافظة بالكامل ويدفع ثمنه المواطن، خاصة أنه تم تغيير ثلاث محافظين في أقل من عامين، و”علينا أن نعلي جميعًا مصلحة المحافظة، وأن ننهي كل هذه الخلافات”.

وأشار بدر إلى أن اللواء عمرو عبد المنعم، لديه رؤية حقيقية لتطوير المحافظة، وأنه لم يكمل سوى 3 أشهر، مؤكدًا أن الحوار هو أفضل حل بين الطرفين.