طارق الخولي لـ «القرموطي»: قائمة العفو الثانية لن تضم أى إخواني

قال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي النائب البرلماني: أن القائمة الثانية للعفو الرئاسي سُتضم بعض الحالات المتهمة بقضايا النشر، والبعض الآخر أو المعظم الآخر سيكون قضايا التظاهر وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة “العاصمة 2″: أن الإعلان عن الأسماء لن يكون من جانبنا وإنما سيكون من جانب رئاسة الجمهورية.

وكشف “الخولى” أن اللجنة لن تضم أى إخوانى متهم في أي قضية لآن اللجنة لن تستطيع تحمل وزر أي إخواني يتم الافراج عنه ومن ثم يقوم بأي عمل إرهابي.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد قائمة ثالثة بعد إرسال القائمة الثانية إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات، وقال: اللجنة سينتهي عملها بانتهاء اخر حالة فحص تقوم بها، وتابع: يوميا يصل إلى اللجنة قوائم من المراكز الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان والأحزاب السياسية تطالب بالعفو ونقوم بدراسة كل حالة على حدة ولن ننتهي قبل دراسة جميع الحالات.