أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طارق الخولي لـ «القرموطي»: قائمة العفو الثانية لن تضم أى إخواني

Google+ Print
طارق الخولي لـ «القرموطي»: قائمة العفو الثانية لن تضم أى إخواني طارق الخولي لـ «القرموطي»: قائمة العفو الثانية لن تضم أى إخواني

طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي النائب البرلماني

قال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي النائب البرلماني: أن القائمة الثانية للعفو الرئاسي سُتضم بعض الحالات المتهمة بقضايا النشر، والبعض الآخر أو المعظم الآخر سيكون قضايا التظاهر وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة “العاصمة 2″: أن الإعلان عن الأسماء لن يكون من جانبنا وإنما سيكون من جانب رئاسة الجمهورية.

وكشف “الخولى” أن اللجنة لن تضم أى إخوانى متهم في أي قضية لآن اللجنة لن تستطيع تحمل وزر أي إخواني يتم الافراج عنه ومن ثم يقوم بأي عمل إرهابي.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد قائمة ثالثة بعد إرسال القائمة الثانية إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات، وقال: اللجنة سينتهي عملها بانتهاء اخر حالة فحص تقوم بها، وتابع: يوميا يصل إلى اللجنة قوائم من المراكز الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان والأحزاب السياسية تطالب بالعفو ونقوم بدراسة كل حالة على حدة ولن ننتهي قبل دراسة جميع الحالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا