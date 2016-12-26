ارتفاع سعر الدولار وكسر الحاجز فى البنوك اليوم الاثنين 26/12/2016

سمر العشري

بمتابعة أسعار العملات العربية والاجنبية فى مصر من خلال حركة التغييرات الأخيرة التى شهدها سعر الورقة الخضراء داخل البنوك المصرية خلال الأيام الماضية، حيث شهد الدولار الامريكى استمرار نحو الارتفاع بنسب متفاوتة على عدد من البنوك المصرية بعد تهميش دور شركات الصرافة بعد ان أصبح سعر الدولار فى البنوك المصرية يقابل سعره فى شركات الصرافة وبعد ان توافر كميات كبيرة من الدولار بسبب قدوم المواطنين على عمليات الإيداع والبيع للبنوك .

ونظرا” لتفاوت الأسعار العملات فى البنوك وخصوصا سعر الدولار اليوم الاحد فنجد قد سجل سعر جديد خلال التعاملات الصباحية اليوم بعد ان سجل ارتفاع كبير خلال الفترة ووصله الى تسعة عشر جنيه مصرى وسجل ايضا فى بعض البنوك نحو سعر ثمانية عشر جنيه مصرى وكسور ، ونظر لاختلاف الأسعار سيتم نشر تقرير محدث بكافة اسعار الدولار والعملات الاجنبية داخل البنوك المصرية .

سعر الدولار اليوم في البنوك :

بنك مصر إيران للتنمية : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.60

بنك الاسكندرية : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 18.95

بنك التعمير والإسكان : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع : 19.30

البنك الأهلي اليوناني : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.50

المصرف المتحد: سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.10

بنك بلوم مصر : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.20

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 18.79 ، سعر البيع 19.12

بنك فيصل الاسلامى المصرى : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.75

البنك العربى الافريقي الدولى : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.10

بنك قناة السويس : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 18.95

SAIB Bank : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.10

البنك الأهلى المصري : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

بنك مصر : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

كريدي أجريكول : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

بنك القاهرة : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

البنك الأهلي الكويتي مصر : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.25

مصرف أبوظبي الإسلامي : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.30

بنك البركة : سعر الشراء 18.94 ، سعر البيع 19.49

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.50 جنيه للشراء مقابل 19.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء .

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر :

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 20.25 للشراء مقابل 20.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع .

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع .

شبكةعيونالإخبارية

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