أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مرتضى منصور: "ألتراس أهلاوى محتاج درس قاسى مثل الوايت نايتس"

Google+ Print
مرتضى منصور: "ألتراس أهلاوى محتاج درس قاسى مثل الوايت نايتس" مرتضى منصور: "ألتراس أهلاوى محتاج درس قاسى مثل الوايت نايتس"

>كتب أحمد طارق

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن حال الكرة فى لن ينصلح إلا إذا تلقى ألتراس أهلاوى درساً قاسياً مثل ألتراس الزمالك "الوايت نايتس"، ليختفى من على الساحة الرياضية بشكل تام.

 

وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت"، أن جميع قيادات الأمن والمسئولين بما فيهم المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي مدركون أن الأزمة تكمن فى ألتراس أهلاوى فقط، أما ألتراس الزمالك فلا توجد أزمة من ناحيته، مستدلاً على ذلك بمحاولة ألتراس الأهلى حضور تدريبات الفريق ظهر اليوم بالقوة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر