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غدا.. البرلمان يواجه وزير النقل بخسائر "السكة الحديد"

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غدا.. البرلمان يواجه وزير النقل بخسائر "السكة الحديد" غدا.. البرلمان يواجه وزير النقل بخسائر "السكة الحديد"

>كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن جلال السعيد وزير النقل، سيحضر اجتماع اللجنة غداً، لفتح ملف خسائر هيئة السكة الحديد، التى وصلت إلى 43 مليار حتى الآن، وفق ما أكده "قرقر".

 

و أضاف وكيل اللجنة، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه من المقرر تجهيز وزير النقل خطة كاملة لتطوير وهيكلة الهيئة، ومن المفترض أنه عرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ثم سيعرضها على اللجنة غداً.

 

و أشار وكيل اللجنة، إلى أن الاجتماع قد يشهد نقاشا حول عدد من الملفات الأخرى منها الهيئة العامة للطرق والكبارى، وقطاع النقل البحرى ، والنقل النهرى .

 

جدير بالذكر، إن اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا بحضور "السعيد" لبحث ذلك الأمر، إلا أن الوزير لم يكن جاهزاً بخطة التطوير، لذلك قررت اللجنة تأجيل عقده لغد الثلاثاء، على أن يعقب هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات بحضور مسئولين بالوزارة، وفق ما أكده رئيس اللجنة اللواء سعيد طعيمة .

 

 


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