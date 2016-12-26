أخبار النادى الأهلي اليوم الاثنين 26/12/2016.. إعلان قائمة القمة

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها الإعلان عن قائمة الفريق التي تواجه الزمالك الخميس المقبل في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

طلب نادي الأهلي 3 ملايين دولار للاستغناء عن الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق للترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحسبا لقدوم رابطة مشجعى النادى الأحمر "الألتراس" لحضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى قبل ملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل فى القمة 113.

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلي، بقيادة حسام البدرى، الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك.

أثبتت الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الأهلي إصابته بتمزق في أربطة الكاحل وغيابه لمدة ٦ أسابيع، بعدما أصيب أمس في التدريبات الجماعية بعد تدخل عنيف من جانب زميله أحمد عادل عبد المنعم عليه .

اختار حسام البدري المدير الفنى للأهلى ٢٦ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك فى الأسبوع السابع عشر للدورى فى المباراة المقررة بينهما باستاد بتروسبورت الخميس المقبل .

وضمت القائمة " شريف إكرامي - محمد الشناوي - أحمد عادل - مسعد عوض - محمد هاني - أحمد فتحي - علي معلول - حسين السيد - صبري رحيل - سعد سمير- محمد نجيب - حسام غالي - عمرو السولية - حسام عاشور - أكرم توفيق - عبد اللّه السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا - كريم نيدفيد - ميدو جابر - صالح جمعة - محمد حمدي زكي - جونيور أجاي - عماد متعب - عمرو جمال - مروان محسن .

واستبعد البدري كل من رامي ربيعة وأحمد حجازي وباسم علي للإصابة بجانب جون أنطوي لأسباب فنية.