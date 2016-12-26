«الزمالك» يجهز مرسي وحفني للحاق بمباراة القمة

يسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة محمد حلمي، تجهيز الثنائي باسم مرسي وأيمن حفني، للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي.

ويلعب الزمالك مع الأهلي، يوم الخميس المقبل، على إستاد بتروسبورت، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وخضع أيمن حفني وباسم مرسي، ثنائي الزمالك، لجلسة علاجية في مقر النادي اليوم الاثنين، تحت إشراف مصطفي المنيري رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، وذلك على أمل الشفاء من الإصابة واللحاق بلقاء القمة، حيث غاب اللاعبان عن أداء التدريبات.

من جهة أخرى، أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأبيض، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران اليوم الاثنين، استعدادًا للقاء الأهلي .