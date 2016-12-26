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بالصور.. «صحة بني سويف» تجتمع بمسئولي الفيروسات الكبدية لبدء مسح شامل للمواطنين‎

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صحة بني سويف خلال الاجتماع

صحة بني سويف خلال الاجتماع

مراسل «ONA»

عقدت مديرية الصحة والسكان ببني سويف برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، إجتماعاً لمنسقي الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة لبدء تفعيل التسجيل الإلكتروني اليومي على الإنترنت لمرضى فيروس “c،b”.

وترأس الاجتماع الخاص ببدء التسجيل اليومي على شبكة الإنترنت للمسح الشامل للفيروس “b ، c ” والذي يبدأ بالعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة الدكتورة هبة صبري مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية و بمعاونة حسام الفقي مدير مركز معلومات المديرية وعمر محمد مراقب صحي الفيروسات الكبدية.

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