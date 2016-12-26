«سعيد حساسين» لـ ONA: إيقاف بيع “العاصمة 2″ لمرتضى منصور بسبب خلاف مادي

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي دكتور سعيد حساسين، مالك قنوات العاصمة، إن صفقة بيع العاصمة 2، لـ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تم إيقافها.

وأوضح حساسين في تصريح خاص لوكالة «ONA» أن خلاف مادي على سعر بيع القناة تسبب في إيقاف صفقة البيع، موضحا أن هناك مفاوضات مع رجل أعمال أما الدخول شريكًا، أو يدخل وكيلاً إعلانيًا للقناة، وفي حال إتمام نجاح المفاوضات سيظل اسم القناة كما هو دون تغيير.

وكان سعيد حساسين، قد أعلن عن صفقة بيع قناة العاصمة 2، لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، إلا أن خلافات مادية حالت دون إتمام صفقة البيع.